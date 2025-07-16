В работе платформы Steam зафиксирован сбой
В работе игрового сервиса Steam произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
На текущий момент зафиксировано более 1 тыс. жалоб. Больше всего недовольных пользователей оказалось в Мурманской области, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Калининградской областях.
Пользователи жалуются недоступность сайта и проблемы в работе мобильного приложения.
Ранее российские пользователи массово жаловались на перебои в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam.