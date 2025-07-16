В работе платформы Steam зафиксирован сбой

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На текущий момент зафиксировано более 1 тыс. жалоб. Больше всего недовольных пользователей оказалось в Мурманской области, Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Калининградской областях.

Пользователи жалуются недоступность сайта и проблемы в работе мобильного приложения.

Ранее российские пользователи массово жаловались на перебои в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam.