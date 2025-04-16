Steam дал сбой: российские геймеры столкнулись с проблемами доступа
Онлайн-магазин игр Steam перестал работать для пользователей в России
Российские пользователи массово жалуются на перебои в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam.
По данным сервиса мониторинга Downdetector.su, было зафиксировано свыше 2200 жалоб.
Особенно остро проблемы ощущались в северных регионах страны.
«Больше всего недовольных пользователей оказалось в Карелии, Санкт-Петербурге и Мурманской области — около 3% от общего числа жалоб», — отмечают аналитики. В Москве и Подмосковье количество обращений составило 2%.
Геймеры сообщают о различных неполадках: «Не могу зайти в личный кабинет», «Приложение на телефоне не запускается», «Сайт недоступен».
Сейчас работа сервера восстановлена.