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Хозяин квартиры в столичном ЖК «Авангард», куда влетел дрон, не пострадал

Из-за атаки беспилотников ВСУ повреждена двухуровневая квартира в столичном ЖК «Авангард» на западе города. Ее хозяин не пострадал, сообщает SHOT .

Мужчина сам выбрался из поврежденного жилья. В квартире посекло окна и мебель. Пожара не было.

Обломки дрона лежат на козырьке подъезда. Дом сейчас оцепили. Из-за атаки БПЛА обвалился кусок кровли.

Ранее были опубликованы фото поврежденного ЖК «Авангард». На снимках видно, что беспилотник повредил кровлю жилого комплекса.

ПВО отразила налет 4 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать Москву. На местах происшествия сейчас работают экстренные службы.