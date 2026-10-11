Россиян в декабре ждет короткая рабочая неделя

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что последняя неделя декабря будет короткой рабочей неделей, россияне будут работать только: 28, 29 и 30 декабря, сообщает РИА Новости .

«Последней в этом году сокращенной рабочей неделей станет предновогодняя — мы будем работать всего три дня с понедельника по среду перед большими новогодними каникулами», — отметила она.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

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