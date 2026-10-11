Арабская коалиция пообещала ответить на атаку аэропорта в Эр-Рияде
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ответит на атаку на столичный аэропорт Эр-Рияда. Об этом заявил представитель коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики, сообщает РИА Новости.
Он назвал нападение на аэропорт военным преступлением.
«Командование объединенными силами арабской коалиции жестко ответит на это террористическое нападение в соответствии с международными правовыми нормами», — заявил он.
При атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 пострадали.
В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.
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