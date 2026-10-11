Россияне стали чаще покупать отпугиватели медведей

Россияне в этом году стали чаще покупать отпугиватели медведей, также выросла популярность аналогичных устройств против птиц и кротов, сообщает РИА Новости .

По данным аналитиков «Атол», популярность отпугивателей медведей выросла на 62%. При этом средняя цена снизилась на 35% и составила 667 рублей.

Наибольший рост спроса в рассматриваемом сегменте показали устройства против птиц — их стали покупать на 89% чаще. При этом средняя стоимость резко снизилась — почти на половину, до 432 рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15-летнего подростка спас от медведя взорвавшийся смартфон. Лесной хищник прокусил телефон в момент нападения на юношу, испугался начавшегося пожара и убежал.

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