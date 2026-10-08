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Взорвавшийся телефон спас подростка во время нападения медведя

Происшествия
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

В Алтайском крае 15-летнего подростка спас от медведя взорвавшийся смартфон, он напугал хищника, сообщает SHOT.

Подросток был в дикой местности вместе с другом. Когда на него вышел медведь, то мальчик попытался спастись на дереве, но зверь повалил его на землю и напал. Хищник случайно прокусил смартфон подростка, от этого аккумулятор загорелся, а зверь убежал.

Пострадавшего подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Его друг не пострадал.

Сейчас охотоведы ищут напавшего на ребенка медведя.

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