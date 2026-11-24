Строители завершают возведение котельной мощностью 6 МВт на 1-й Дзержинской улице в Кашире: ее готовность достигла 80%. Работы планируют закончить в апреле 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Блочно-модульная котельная на 1-й Дзержинской улице в Кашире готова на 80%. На площадке прокладывают наружные инженерные сети и благоустраивают территорию. Завершить работы планируют в апреле 2027 года.

По данным администрации округа, котельная мощностью 6 МВт обеспечит теплом и горячей водой школу № 9, подстанцию скорой помощи и новое здание ОМВД.

Для подключения объекта к городской системе теплоснабжения проложили 200 метров подземной теплотрассы. Ее теплоизоляция позволит сократить потери тепла, а система дистанционного контроля поможет своевременно выявлять нарушения герметичности защитной оболочки трубопровода.

Котельную строят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Работы финансируют из областного и муниципального бюджетов. Застройщик — МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.