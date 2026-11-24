Взрыв газа в Кулунде: в пятиэтажке обрушились два верхних этажа, погиб человек

В материале РИАМО — о том, что известно о взрыве газа в жилом доме.

Что произошло в Кулунде Алтайского края 24 ноября

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Кулунда — районный центр на западе Алтайского края. Взрыв произошел там примерно в девять утра по местному времени, сообщило краевое управление МЧС. «Интерфаксу» в ведомстве описали ситуацию коротко: «Взрыв газа, с возгоранием, с обрушением». Позже в мессенджере Макс МЧС назвало адрес: улица Механизаторская, 22. Это пятиэтажный дом на 60 квартир. Прибывшие спасатели увидели, что верхние этажи во втором подъезде обрушились, а в здании начался пожар.

Какие этажи обрушились в Кулунде после взрыва

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

По данным регионального управления Следственного комитета, рухнули четвертый и пятый этажи сразу в двух подъездах. Правительство Алтайского края уточнило, что только во втором подъезде площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.

В официальных сообщениях трагедию называют по-разному. Следователи пишут о «хлопке бытового газа», краевое правительство — о взрыве газовоздушной смеси, а МЧС в первых сообщениях говорило о взрыве газа с возгоранием и обрушением. Речь в обоих случаях о бытовом газе, а точный механизм произошедшего предстоит установить экспертам.

Погибшие и пострадавшие при взрыве газа в Кулунде

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю/Медиасток.рф

Погиб мужчина 1974 года рождения. По данным следствия, в момент взрыва он находился в квартире по соседству с той, где произошел хлопок газовоздушной смеси.

О 14 пострадавших ТАСС сообщили со ссылкой на оперативные службы; данные о состоянии жильцов уточняются. Пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь, работу врачей контролирует краевой минздрав.

Отдельный вопрос — судьба одной из жительниц дома. В Центре управления регионом сообщили РИА Новости, что полиция вместе со следователями и спасателями устанавливает ее местонахождение: на момент сообщения оно было неизвестно.

Цифры о тех, кто выбрался из дома, менялись. Сначала сообщалось, что восемь жильцов вышли сами, а пятерых вывели спасатели; по ранним данным, один человек мог оказаться под завалами. Позже правительство края сообщило о шести выведенных и 20 вышедших самостоятельно.

Эвакуация и работа спасателей при разборе завалов в Кулунде

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

В доме жили 127 человек. Как рассказали «Известия», заходить в здание нельзя, для жильцов развернули два пункта временного размещения. На место направили аэромобильную группировку, оперативную группу краевого главка МЧС и спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Сначала работали около 30 сотрудников и десять единиц техники, позже — уже 89 специалистов и 19 единиц техники. Открытое горение ликвидировали, начался разбор конструкций.

В правительстве края создали оперативный штаб, помощь пострадавшим губернатор Виктор Томенко взял под личный контроль. Для эвакуированных открыли пункт временного размещения на базе одной из школ района. Сколько жильцов нуждаются в эвакуации, в правительстве края на тот момент еще уточняли.

После взрыва газа в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Следственное управление СК по Алтайскому краю возбудило дело по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. О возбуждении дела сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства регионального управления СК. Какие именно услуги не отвечали требованиям безопасности и кто может нести ответственность, в сообщениях не уточняется.

Параллельно прокуратура края начала проверку соблюдения правил использования бытового газа в жилых помещениях. Официальная причина взрыва в опубликованных сообщениях пока не называется.

Что говорят свидетели взрыва в Кулунде

Фото - © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Жильцы соседнего дома рассказали ИА «Банкфакс», что около девяти утра услышали громкий хлопок, после которого в их доме выбило часть окон. Люди испугались и решили, что это произошло на электроподстанции неподалеку. По их словам, на месте остаются завалы, работают спецслужбы.