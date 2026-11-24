Заведующая отделением патологии беременности роддома Сергиево-Посадской больницы Татьяна Головина рассказала, когда необходимо кесарево сечение и как проходит восстановление после операции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кесарево сечение — операция, при которой ребенок появляется на свет через разрез на матке. Ее проводят, когда естественные роды невозможны или связаны с высокими рисками для матери или ребенка.

Плановую операцию назначают заранее по медицинским показаниям, обычно во время пребывания женщины в отделении патологии беременности. Экстренную выполняют, если в процессе родов возникает непосредственная угроза жизни и здоровью матери или плода.

Показания делятся на абсолютные и относительные. При абсолютных естественные роды невозможны или смертельно опасны. Относительные могут быть преодолены в родах, но требуют тщательного наблюдения. Врачи принимают решение коллегиально, оценивая полную клиническую картину.

Во время операции используют спинальную анестезию. Женщина остается в сознании и не чувствует боли, но может ощущать прикосновения, давление на живот при извлечении ребенка или легкое потягивание. Новорожденного осматривает неонатолог, затем при отсутствии противопоказаний малыша прикладывают к груди матери.

После операции женщина находится под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии. Когда состояние стабилизируется, ее переводят в послеродовое отделение.

«Кесарево сечение — это серьезная операция, требующая высокой квалификации хирургической бригады и анестезиологов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы роды прошли максимально безопасно. Если есть показания, мы выбираем оперативный путь, чтобы сохранить здоровье матери и жизнь ребенка», — пояснила Татьяна Головина.

Специалисты сопровождают женщину от подготовки к операции до восстановления. Своевременная диагностика и грамотное ведение беременности помогают врачам больницы выбрать оптимальный и безопасный способ родоразрешения для каждой пациентки.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.