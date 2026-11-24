Партнерские роды в Видновском перинатальном центре с начала 2026 года выбрали около 700 семейных пар — более 20% будущих мам рожали с поддержкой мужа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Около 700 семейных пар выбрали партнерские роды в Видновском перинатальном центре в 2026 году. Более 20% будущих мам решили встретить рождение ребенка вместе с мужем. Большинство женщин считают такую поддержку лучшим методом обезболивания.

«Будущий папа помогает нам контролировать обстановку в родильном зале и, при необходимости, приглашает медицинский персонал. А сколько тепла и заботы оказывает своей любимой женщине, словами не передать», — отметила заведующая родовым блоком Наталия Ермакова.

Семья из Домодедова воспользовалась этой возможностью уже во второй раз и рекомендует партнерские роды другим будущим родителям.

«Старшего сына рожала одна. Со вторым попробовали партнерские роды. Решили, что и дочку встретим вместе. Муж помогал, отвлекал, шутил, делал массаж, засекал схватки в приложении. Такая колоссальная поддержка! В родовом отделении думали, что медиком работает», — рассказала мама девочки, родившейся в ноябре.

Для участия в партнерских родах необходимо подписать заявление у заместителей главного врача. Заранее нужно пройти флюорографию и сдать бактериальный посев из носа на патогенный стафилококк. Результаты флюорографии действуют не более года, посева — три недели. В день родов в приемном отделении необходимо сделать экспресс-тест на COVID-19.

Занятия по подготовке к партнерским родам проходят в Школе пап при перинатальном центре раз в месяц по субботам. Запись доступна через кол-центр по телефону +7 (495) 204-23-67.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.