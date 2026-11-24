Мособлгаз прокладывает газовые сети на улице Дачной в селе Верхнее Мячково в Люберцах. Новая сеть создаст техническую возможность для газификации не менее 70 частных домов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз уже уложил около 3 километров газовых сетей низкого и среднего давления на улице Дачной в селе Верхнее Мячково. Впереди — строительство еще около 2,5 километра газопроводов и монтаж газорегуляторных пунктов.

Работы ведутся открытым, траншейным способом и методом горизонтально-направленного бурения. Последний позволяет сохранить целостность дорожного покрытия.

Президентский проект «Социальная газификация» реализуется в селе больше трех лет. За это время к природному газу подключили 114 частных домов. Новая газораспределительная сеть создаст техническую возможность для газификации еще не менее 70 объектов индивидуального жилищного строительства.

В рамках проекта газопроводы до границ земельных участков заявителей подведут бесплатно. Для газификации дома по президентской программе земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства должны быть зарегистрированы.

Подать заявку можно на портале Единого оператора газификации или через личный кабинет клиента АО «Мособлгаз».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.