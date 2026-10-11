сегодня в 03:58

Трамп: атака на аэропорт в Эр-Рияде недопустима

Американский президент Дональд Трамп назвал атаку на аэропорт в Эр-Рияде недопустимой, сообщает РИА Новости .

«То, что произошло в Саудовской Аравии, совершенно недопустимо», — заявил он.

При атаке на международный аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 пострадали.

В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.