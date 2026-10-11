Росавиация: в аэропортах Самары и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Транспорт сегодня в 03:41

В аэропортах Самары и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.