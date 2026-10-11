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В Саудовской Аравии у аэропорта Даммама упал снаряд

Происшествия

В районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме упал снаряд, сообщает RT.

«Снаряд упал в районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме», — заявил  представитель арабской коалиции Турки аль-Малики изданию Arab News.

Как сообщает ТАСС, аэропорт Даммама в Саудовской Аравии продолжает работу по обслуживанию рейсов, несмотря на падение снаряда.

В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.

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