Фото: дрон ВСУ повредил ЖК «Авангард» на западе Москвы

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Дрон ВСУ влетел в ЖК «Авангард» в Резервном проезде в столице, сообщает Mash .

На фото видно, что беспилотник повредил кровлю жилого комплекса. Обломки находятся на карнизе и козырьке подъезда.

Часть кровли оторвана. Есть вероятность, что ее обломки упадут.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку четырех дронов, которые летели на столицу. На месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб мегаполиса.

Это уже вторая атака на Москву дронами ВСУ за последние дни. 11 марта над областью сбили 91 БПЛА. В результате массированной атаки погибли и пострадали люди.