ПВО отразила атаку четырех беспилотников, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразила атаку четырех дронов, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб мегаполиса.

11 марта над Московской областью сбили 91 БПЛА. Всего ВСУ пытались атаковать российскую территорию 337 дронами.

После этого итальянский портал L’antidiplomatico писал, что Франция и Британия могут иметь отношение к массированной атаке БПЛА на Москву.