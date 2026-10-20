Из-за медведей чабанам в Туве порекомендовали перебраться в места со связью

В Туве чабанам, работающим в труднодоступных районах, на период повышенной активности медведей и их приближения к населенным пунктам советуют перебраться в более безопасные места с надежной сотовой связью, чтобы при необходимости вызвать помощь. Об этом заявил глава Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак, сообщает ТАСС .

Тува является одним из ведущих регионов России по скотоводству. В республике насчитывается свыше 1,5 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. Животноводство формирует образ жизни почти половины населения Тувы.

«Мы сейчас, в период активности медведей, работаем с чабанами, ездим по чабанским стоянкам. Рекомендации даем, чтобы те чабаны, которые живут в глухих горных ущельях, где нет сотовой связи, на время, хотя бы до декабря, перекочевали к своим родственникам, знакомым. Мы рекомендуем перейти туда, где есть устойчивая сотовая связь, чтобы они всегда были на связи и оперативно могли вызвать помощь», — отметил Салчак.

По словам эксперта, чабаны жалуются на появление голодных медведей почти ежедневно.

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