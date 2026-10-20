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Трамп пригрозил прекратить поддержку Европы со стороны США

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может перестать помогать Европе, если ее лидеры не обеспечат безопасность границ и не решат проблемы в миграционной сфере, сообщает ТАСС.

Выступая перед сторонниками в Канзасе, Трамп сказал, что США поддерживают Европу, несмотря на ее недостатки и слабости, и выразил надежду, что беспорядки и проблемы с мигрантами окажутся временными. Он отметил, что наблюдал за ситуацией и был потрясен, а также утверждал, что предвидел это еще 10 лет назад.

По словам американского лидера, если Европа в ближайшее время не найдет свой путь, у США не останется иного выбора, кроме как уйти.

«Если они в ближайшее время не найдут свой путь, а они должны его найти, у нас не останется иного выбора, кроме как уйти. Уйти. У нас не будет другого выбора», — заявил Трамп.

Он также подверг критике миграционную политику европейских стран.

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