В Рио-де-Жанейро подросток с мачете ранил россиянку во время ограбления
В Рио-де-Жанейро подросток порезал туристку из России. Пострадавшую госпитализировали, сообщает SHOT.
57-летняя женщина из Ростова-на-Дону отдыхала в бразильском городе. Она гуляла в центре недалеко от акведука Кариока. В это время к ней подбежал 14-летний подросток с мачете: он избил россиянку, потребовал отдать ценные вещи и ударил ее лезвием по лицу. После этого преступник скрылся, забрав деньги, телефон, сумочку и золотую цепочку.
Очевидцем происшествия стал мотоциклист — он вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие силовики быстро нашли и задержали нападавшего.
Россиянку доставили в муниципальную больницу Соуза-Агиар.
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