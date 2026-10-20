В Рио-де-Жанейро подросток с мачете ранил россиянку во время ограбления

57-летняя женщина из Ростова-на-Дону отдыхала в бразильском городе. Она гуляла в центре недалеко от акведука Кариока. В это время к ней подбежал 14-летний подросток с мачете: он избил россиянку, потребовал отдать ценные вещи и ударил ее лезвием по лицу. После этого преступник скрылся, забрав деньги, телефон, сумочку и золотую цепочку.

Очевидцем происшествия стал мотоциклист — он вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие силовики быстро нашли и задержали нападавшего.

Россиянку доставили в муниципальную больницу Соуза-Агиар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.