Ребенок выстрелил в брата из оставленного отцом ружья в Алтайском крае

В Заринске в Алтайском крае мужчина оставил ружье без присмотра. Его сын выстрелил из него, сообщает пресс-служба Управления по мировым судьям Алтайского края.

У мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия, а также на патроны к нему. Однако он оставил ружье без присмотра и в заряженном состоянии.

Оружие взял его сын, который выстрелил в брата. У пострадавшего огнестрельное ренение.

Мужчина совершил административное правонарушение по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия и патронов к нему). В судебном заседании правонарушитель полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в 500 рублей.

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