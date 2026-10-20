Стресс, холод и недосып после 35: что может сильно повлиять на мужское либидо

С возрастом у мужчин масса факторов, которые легко переносились в молодом возрасте, могут сильно бить по здоровью и либидо, сообщила РИАМО сексолог и психолог Александра Миллер.

Она уточнила, что до 35–40 лет у мужчины есть запас регуляторной гибкости. Организм компенсирует сезонные сбои, стресс и недосып.

«После этот запас гибкости заканчивается. Тогда то, что раньше проходило незаметно: зима, холодная мастерская, мало солнца, начинает сигналить через либидо, эрекцию, энергию. Сексуальность здесь — тот самый датчик», — сказала Миллер.

По ее словам, если зимой либидо падает, а человек при этом спит по 5 часов, сидит в офисе и мерзнет на остановке — это не «гормоны сломались». Это регулятор показывает: жизнь вышла из ритма. И чинить надо не тестостерон, а ритм.

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