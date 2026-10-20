Пьяный мужчина избил костылем сотрудницу отеля в Улан-Удэ

Полицейские установили, что местный житель распивал алкоголь со знакомой в другой гостинице. Он вышел на улицу без верхней одежды, чтобы освежиться, после этого отправился погулять по городу. Сильно замерзнув, мужчина стал стучать во все подряд двери, но ему не открывали. Так он дошел до гостиницы, где дежурила потерпевшая.

Когда администратор открыла дверь, то нетрезвый мужчина стал грубо и нецензурно выражаться в ее адрес, а затем набросился на женщину и начал бить кулаками по голове и телу. В помещении агрессор схватил костыль одного из постояльцев и продолжил бить жертву. Затем он скрылся.

В результате нападения сотрудница отеля получила травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Житель Бурятии предстанет перед судом.

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