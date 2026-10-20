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Ясно и до +11 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

Общество

В Подмосковье и столице во вторник температура днем поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

При ясной погоде обойдется без осадков.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут минус 2 — 0 градусов, днем 21 октября — от плюс 11 до плюс 13. Будет малооблачно и сухо.

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