Еще непредсказуемее бурых: на Чукотке ежедневно отгоняют белых медведей от сел

На Чукотке инспекторы «медвежьих патрулей» практически каждый день отгоняют белых медведей от населенных пунктов на арктическом побережье. Причина повышенной активности хищников — отсутствие льда на акваториях, рассказал Егор Верещагин, руководитель отдела охраны и использования животного мира окружного департамента природных ресурсов и экологии, сообщает ТАСС .

По его словам, для патрулей сейчас наступила самая напряженная пора: лед еще не встал, и медведи идут через поселки. Инспекторы и охотоведы отгоняют их от сел почти ежедневно, чтобы предотвратить конфликтные ситуации с людьми.

Верещагин отметил, что белые медведи ведут себя непредсказуемее бурых, но у них тоже слабое зрение, и они боятся шума.

При встрече с белым медведем нужно шуметь и зрительно увеличивать свои размеры — поднять руки, расставить ноги.

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