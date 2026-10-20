Беготня по лужам — не безобидна: как переохлаждение бьет по иммунитету ребенка

Беготня ребенка по лужам может привести к переохлаждению и понижению иммунитета, заявила РИАМО врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Эльвира Зиганшина.

Когда ребенок долго бегал по лужам на прогулке в дождливую погоду, родителям стоит учитывать, что организм малыша может быстро переохладиться. Оно само по себе может и не привести к болезни, но может ослабить иммунитет.

«Из-за этого вирусы и бактерии быстрее проникают в организм. На холоде сосуды в носу сужаются, реснитчатый эпителий также работает медленнее и бактерии быстрее проникают в верхние дыхательные пути. Также активируется условно-патогенная флора, которая уже живет в организме. Последствия могут вести к инфекциям верхних дыхательных путей — ринит, фарингит, отит, а также к инфекциям мочеполовой системы- цистит, уретрит», — сказала Зиганшина.

Врач добавила, что после прогулки в дождь и беготни по лужам, ребенка нужно сразу переодеть в теплую, сухую одежду, согреть теплым напитком, например чаем с лимоном, теплой водой или морсом.

Поводом для беспокойства могут стать признаки респираторной инфекции. Ребенок может жаловаться на болезненное мочеиспускание, боли в мышцах, повышение температуры тела.

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