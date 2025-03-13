В Италии заявили, что за атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция

Франция и Британия могут иметь отношение к недавней массированной атаке БПЛА на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянский портал L’antidiplomatico.

«Более чем вероятно, что они (Британцы. — Прим. ред.), а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это могло быть сделано с целью спровоцировать РФ на ответные действия и тем самым выставить Россию нежелающей мирного урегулирования конфликта.

Рано утром 11 марта началась массированная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Главы регионов отчитались о пострадавших и повреждениях, а также о количестве вражеских дронов.

Всего за ночь перехватили 337 дронов над 10 российскими регионами. Есть погибшие и пострадавшие. БПЛА в том числе атаковали жилые дома.