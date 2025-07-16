сегодня в 01:20

В Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева объявлен план «перехват»

План «перехват» объявлен в Махачкале после стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, убегая, стрелявшие выкрикивали оскорбления в адрес его семьи

Двое нападавших скрылись с места происшествия на белой «приоре». Они забрали своего подельника, который ждал их возле одного из магазинов. Известно, что Хизриев жив. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой. Ее устроили подростки возле заведения на улице Перенсона.