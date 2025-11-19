Минобороны РФ подтвердило попытку ВСУ атаковать Воронеж 4 ракетами ATACMS
Украинские военные попытались нанести удар четырьмя американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Воронежу. Их запустили 18 ноября около 14:31, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS. Их обломки упали на крышу Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного частного дома.
Никто не пострадал. Жертв нет.
Ракеты ATACMS ВСУ запустили из Харьковской области. Рядом с Волосской Балаклеей заметили две пусковые установки РСЗО MLRS, изготовленных в США.
