Минобороны РФ подтвердило попытку ВСУ атаковать Воронеж 4 ракетами ATACMS

сегодня в 08:21

Украинские военные попытались нанести удар четырьмя американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Воронежу. Их запустили 18 ноября около 14:31, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS. Их обломки упали на крышу Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного частного дома.

Никто не пострадал. Жертв нет.

Ракеты ATACMS ВСУ запустили из Харьковской области. Рядом с Волосской Балаклеей заметили две пусковые установки РСЗО MLRS, изготовленных в США.

