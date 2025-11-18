сегодня в 15:20

Жители Воронежа сообщают о взрывах в городе из-за атаки БПЛА

В Воронеже слышны звуки работы ПВО. Жители сообщают о взрывах, сообщает Telegram-канал «Т-Воронеж» .

В городе возникла угроза атаки украинских беспилотников. Работают системы оповещения. Звучит сирена.

Угрозу атаки БПЛА подтвердил губернатор региона Александр Гусев. Он попросил жителей зайти в помещение, отойти от окон.

При обнаружении БПЛА необходимо уйти из зоны его видимости и обратиться по номеру 112.

