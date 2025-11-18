Жители Воронежа сообщают о взрывах в городе из-за атаки БПЛА
Фото - © РИА Новости
В Воронеже слышны звуки работы ПВО. Жители сообщают о взрывах, сообщает Telegram-канал «Т-Воронеж».
В городе возникла угроза атаки украинских беспилотников. Работают системы оповещения. Звучит сирена.
Угрозу атаки БПЛА подтвердил губернатор региона Александр Гусев. Он попросил жителей зайти в помещение, отойти от окон.
При обнаружении БПЛА необходимо уйти из зоны его видимости и обратиться по номеру 112.
