ПВО в Воронежской области сбила минимум шесть ракет
Фото - © РИА Новости
Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Воронежской областью минимум шесть ракет, которые запускали из Харьковской области, сообщает SHOT.
Регион обстреливали из РСЗО. Атаку провела мобильная группа противника.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что силами ПВО выявлены и ликвидированы несколько воздушных целей. По предварительным сведениям, пострадавших нет.
Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах в городе из-за атаки БПЛА. Была слышна сирена.
