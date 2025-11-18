сегодня в 16:44

ПВО в Воронежской области сбила минимум шесть ракет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Воронежской областью минимум шесть ракет, которые запускали из Харьковской области, сообщает SHOT .

Регион обстреливали из РСЗО. Атаку провела мобильная группа противника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что силами ПВО выявлены и ликвидированы несколько воздушных целей. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах в городе из-за атаки БПЛА. Была слышна сирена.

