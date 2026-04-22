Били ногами и плевали: подростки жестоко избили школьницу в Москве

Восьмиклассницу выманили на встречу и избили на детской площадке в столичном районе Коньково. Полиция установила всех участников конфликта, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Инцидент произошел 18 апреля около 18.30 на детской площадке в Конькове. По данным издания, причиной конфликта стали разногласия из-за мальчика, который понравился двум школьницам.

Девочке пришло сообщение с просьбой выйти из дома и подойти к указанному месту. На площадке ее ждали около десяти подростков, приехавших из разных районов Москвы. Между школьницами началась словесная перепалка с использованием ненормативной лексики.

Затем одна из участниц начала избивать восьмиклассницу руками и ногами, другие плевали в пострадавшую. Подростки снимали происходящее на телефон. Остановила нападение местная жительница: она отогнала агрессоров, отвела девочку к себе домой и вызвала скорую помощь.

Врачи зашили школьнице губу и обработали ушибы. Сейчас пострадавшая находится дома в подавленном состоянии, рядом с ней родители и сестры. Правоохранители установили всех участников потасовки — они учатся в школах на юго-западе столицы и в Новой Москве.

