ИТ, искусство, педагогика и медицина: 11 лучших колледжей Подмосковья, где можно получить профессию

В материале РИАМО рассказываем о колледжах и техникумах Московской области и о специальностях, которые там можно получить.

1. Щелковский колледж

Щелковский колледж является базовой образовательной организацией образовательно-производственного центра (кластера) «Топливно-энергетический комплекс». В этом году он отмечает свое 90-летие. В учреждении, где обучаются 5 тысяч студентов по 62 направлениям, завершился капремонт и открылся образовательный кластер «Топливно-энергетический комплекс» в рамках программы «Профессионалитет» https://япроф.рф/ нацпроекта «Молодежь и дети».

Благодаря партнерству с компаниями «Мособлгаз» и «Мособлэнерго» в колледже созданы восемь профильных лабораторий и учебный полигон. Студенты проходят практику на предприятиях, а многие трудоустраиваются еще до получения диплома.

Также колледж входит в состав шести образовательно-производственных кластеров — «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», «Машиностроение (авиастроение)», «Машиностроение», «Радиоэлектроника», «Туризм и сфера услуг», «Центр цифрового развития МО».

У колледжа есть структурные подразделения во Фрянове, Фрязине и Лосино-Петровском.

Профессии и специальности: сетевое и системное администрирование, инфокоммуникационные сети и системы связи, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, операционная деятельность в логистике, поварское и кондитерское дело, физическая культура, дизайн, строительство и эксплуатация автодорог, торговое дело, технология машиностроения, разработка электронных устройств и систем, сестринское дело, правоохранительная деятельность, землеустройство, преподавание в начальных классах, финансы, технология аналитического контроля химических соединений, химическая технология производства химических соединений, эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования, строительство и эксплуатация зданий, туризм и гостеприимство, технологии индустрии красоты, социально-культурная деятельность, кинология, юриспруденция и другие.

Адрес: г. о. Щелково, дер. Долгое Ледово, ул. Центральная, стр 33

Телефон: 8 (499) 346-37-14

Сайт: https://schelcol.ru/

2. Колледж «Подмосковье»

Колледж — крупнейшее профессиональное образовательное учреждение Московской области, которое было создано в 1974 году и начинало свою деятельность как городское профессионально-техническое училище № 73. Потом оно получило название ГБПОУ МО «Подмосковный профессиональный техникум отраслевых технологий», а в 2015 году после присоединения к нему нескольких учебных заведений учреждение стало называться «Колледж „Подмосковье“». Учебные корпуса расположены в Клину, Солнечногорске, Химках, Лобне. Учиться можно очно, заочно и очно-заочно, на бюджетной основе и платно, как на базе 9-х, так и на базе 11-х классов.

Профессии и специальности: сестринское дело, туризм и гостеприимство, защита в ЧС, правоохранительная деятельность, повар-кондитер, пожарный, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, организация перевозок и управление на транспорте (по видам), сервис на транспорте, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, операционная деятельность в логистике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, графический дизайнер, реклама, дизайн, прикладная геодезия, операционная деятельность в логистике и другие.

Адрес: г. о. Солнечногорск, д. Козино

Телефон: 8 (496) 242-77-79

Сайт:https://klincollege.ru/

3. Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С. П. Королева

Техникум имени Королева — это результат слияния Королевского машиностроительного техникума, профессионального лицея № 26, профессионального училища № 72, профучилища № 89. На базе техникума сегодня работает Межрегиональный центр компетенций, где есть вся необходимая инфраструктура не только для обучения современным рабочим специальностям, но и для проведения тренировок и соревнований World Skills. Техникум находится в реестре «100 лучших образовательных организаций». Учиться здесь можно на бюджете и на платной основе, очно и заочно, есть программы переподготовки, курсы повышения квалификации. Учебные корпуса расположены в Пушкине, Ивантеевке и Королеве.

Профессии и специальности: мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, мастер по обработке цифровой информации, информационные системы и программирование, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), дефектоскопист, аддитивные технологии, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, садово-парковое и ландшафтное строительство и другие.

Адрес: г. о. Королев, ул. Молодежная, 7

Телефон: +7(495) 516-60-38

Сайт:https://tspk-mo.ru/

4. Профессиональный колледж «Московия»

Профессиональный колледж «Московия» после реорганизации в 2013 году колледж стал одним из крупнейших. К Видновскому профессиональному колледжу присоединились профессиональное училище № 115 г. Домодедово, профессиональное училище № 91 г. Подольска, профессиональное училище № 81 г. Каширы и профессиональный лицей № 14 г. Ожерелье. В 2014 году Видновский колледж был переименован в профессиональный колледж «Московия». Учат тут платно и бесплатно, очно и заочно, возможно повышение квалификации, поступление не только после 9, но и после 11 класса.

Структурные подразделения есть в Домодедове, Ленинском горокруге, Кашире, Подольске и Жуковском.

Профессии и специальности: мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер отделочных, строительных и декоративных работ, мастер по обработке цифровой информации, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), машинист локомотива, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, производство и обслуживание авиационной техники, техническое обслуживание авиационных двигателей, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, банковское дело, парикмахер, повар, кондитер, организация перевозок и управление на транспорте (по видам — воздушный), правоохранительная деятельность и др.

Адрес: Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, 41 (юридический адрес)

Телефон: +7 (496) 794-30-74

Сайт: колледжмосковия.рф

5. Московский областной медицинский колледж № 1

Московский областной медицинский колледж № 1 создан в 1961 году. Изначально он был задуман как зубоврачебное училище, а в 1970 году стал областным медицинским училищем. В 2022 году к колледжу присоединили пять медколледжей в Московской области, и сегодня в структуре областного колледжа находятся 18 филиалов по всему Подмосковью — в Мытищах, Дмитрове, Егорьевске, Коломне, Красногорске, Люберцах и других горокругах.

Профессии и специальности: сестринское дело, лабораторная диагностика, лечебное дело, фармация, стоматология профилактическая и ортопедическая, социальная работа, технологии индустрии красоты.

Адрес: главный корпус — г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп.1, территория МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Телефон: 8(495) 688-92-54, 8(495) 631-73-03

Сайт: https://mocomk.ru/

6. Авиационный техникум им. В. А. Казакова

Техникум основан в 1945 году. Учреждение является сетевой организацией кластера «Радиоэлектроника» и «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» Московской области федерального проекта «Профессионалитет». Обучают студентов на бюджетной и платной основе, очных и заочных отделениях.

Профессии и специальности: техник по компьютерным системам, ИТ-специалист, авиамеханик, сетевой и системный администратор, радиотехник, техник, техник по производству авиационной техники, бухгалтер, менеджер по продажам, организация перевозок и управление на транспорте и другие.

Адрес: г. о. Жуковский, ул. Кирова, 3, кор. 4

Телефон: +7 (495) 556-52-94

Сайт: https://vk.com/zhatofficial_professionalitet

7. Раменский дорожно-строительный техникум

Техникум создан в 1961 году. Здесь готовят специалистов по обслуживанию транспорта, автомобильных дорог и аэродромов. Обучение очное в соответствии с федеральными образовательными программами.

Профессии и специальности: строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, организация перевозок и управление на транспорте, операционная деятельность в логистике, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Адрес: Раменский г. о., д. Заболотье, ул. СПТУ-93

Телефон: +7 (496) 46-336-78, +7 (49-64) 63-81-37

Сайт: https://radost-mo.ru/

8. Наро-Фоминский техникум

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» готовит квалифицированных рабочих, служащих по программам подготовки специалистов среднего звена.

Профессии и специальности: информационные системы и программирование, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), технология продукции общественного питания, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, гостиничное дело, финансы.

Адрес: г. о. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1а

Телефон: +7 (496) 343-81-31, +7 (496-34) 3-81-50

Сайт: https://nf-teh.ru/

9. Губернский колледж

Колледж образован в 1930 году. Это многопрофильное образовательное учреждение, широко использующее инновационные образовательные программы, современные компьютерные и электронные информационные учебные материалы. Губернский колледж включен в реестр «100 Лучших образовательных организаций» и вошел в «ТОП — 100» лучших образовательных организаций среднего профессионального образования РФ движения «Молодые профессионалы».

Профессии и специальности: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, защита в чрезвычайных ситуациях, дизайн, изобразительное искусство, черчение, реклама, садово-парковое и ландшафтное хозяйство, кинология, технологии индустрии красоты.

Адрес: г. о. Серпухов, ул. Фирсова, 5

Телефон: +7 (496) 739-63-46

Сайт: губернскийколледж.рф

10. Московский губернский колледж искусств

Колледжу искусств больше 70 лет. Он является крупнейшим в России образовательным учреждением, реализующим программы среднего профессионального образования в области культуры и искусства. Здесь есть театрально-хореографическое отделение, музыкальное, заочное и отделение повышения квалификации.

Профессии и специальности: хоровое дирижирование, инструменты эстрадного оркестра, фортепиано, инструменты народного ансамбля, хоровое народное пение, оркестровые хоровые и ударные инструменты, оркестровые струнные инструменты, эстрадное пение, театральное творчество, вокальное искусство, хореографическое творчество, организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, библиотековедение, организация культурно-досуговой деятельности.

Адрес: г. о. Химки, ул. Библиотечная, д. 10

Телефон: +7 (495) 570-22-44

Сайт: https://moki.ru/

11. Училище олимпийского резерва № 1

В училище уже 25 лет воспитывают чемпионов. Оно было первым и некоторое время единственным в Московской области учебным заведением среднего профессионального образования спортивной направленности. В числе преподавателей и тренеров училища заслуженные работники физической культуры РФ, кандидаты педагогических наук, заслуженные учителя РФ, заслуженные тренеры России, преподаватели высшей квалификационной категории.

Профессии и специальности: легкая атлетика, велоспорт, стрельба пулевая, фигурное катание на коньках, фехтование, биатлон, лыжные гонки, тхэквондо.

Адрес: г. о. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 9

Телефон: +7 (498) 676-05-72

Сайт: https://uor-1.ru/