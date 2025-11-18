сегодня в 23:37

Украинские военные предприняли попытку нанести удар по Воронежской области с использованием американских ракетных комплексов ATACMS большой дальности.

Согласно информации источника SHOT, атака проводилась с территории Харьковской области, при этом все четыре запущенные ракеты были своевременно перехвачены системами ПВО. Обломки упали в лесном массиве, что позволило избежать разрушений и жертв среди гражданского населения.

Инцидент стал первым случаем применения ATACMS против Воронежской области с января текущего года.

В прошлом месяце The Washington Post сообщал о возможном снятии ограничений на использование американского вооружения для ударов по территории России, однако президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.

Максимальная дальность ракет ATACMS составляет 300 км, что позволяет поражать цели на значительном удалении от линии фронта.

