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Минобороны: дроны ВСУ атаковали Казань в три волны с разных направлений

Украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с разных направлений, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Нападение ВСУ провели с 07:40 до 09:20.

Три дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три аппарата подавили средствами РЭБ, утверждают в ведомстве.

Утром в субботу дроны ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. Начался пожар, повреждены квартиры. Также украинские беспилотники попали еще в два дома: 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Жителей 37-этажного ЖК «Лазурные небеса» эвакуировали в школу. Также в Казани началась эвакуация техникумов и школ. По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате нападения нет.

Украинские военные применили беспилотники «Лютый» — они сделаны по прототипу PD-2. Дальность полёта — 1000 км, может нести груз с боевой частью до 50 кг.