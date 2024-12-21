Эвакуация школ и техникумов началась в Казани из-за атаки дронов ВСУ

Школы и техникумы эвакуируют в Казани после массовой атаки украинских беспилотников самолетного типа на город. Предварительно, в результате ЧП пострадали 3 человека, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как студентов Казанского колледжа строительства, архитектуры городского хозяйства вывели на улицу из учебного заведения. В этот момент происходит один из взрывов, который напугал подростков.

В субботу утром украинские БПЛА прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. Предварительно, в ЖК пропала девочка, которая находилась в одной из атакованных квартир. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы.

По предварительной информации, в результате утренней атаки дронов ВСУ на Казань пострадали 3 человека.

По словам очевидцев, после попадания БПЛА в городе повреждены 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.