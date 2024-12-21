сегодня в 09:33

Три дома повреждены в результате атаки дронов на Казань

В Казани после нападения беспилотников повреждены, по информации очевидцев, три жилых дома, сообщает SHOT .

Пострадали 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.

Утром в субботу беспилотники самолетного типа атаковали 37-этажный дом «Лазурные небеса» в Казани. Там произошел пожар.

На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и представители администрации Татарстана. Подробности ЧП выясняются, данных о пострадавших пока нет.