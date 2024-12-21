Три дома повреждены в результате атаки дронов на Казань
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В Казани после нападения беспилотников повреждены, по информации очевидцев, три жилых дома, сообщает SHOT.
Пострадали 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.
Утром в субботу беспилотники самолетного типа атаковали 37-этажный дом «Лазурные небеса» в Казани. Там произошел пожар.
На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб и представители администрации Татарстана. Подробности ЧП выясняются, данных о пострадавших пока нет.