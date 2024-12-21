Оперативные службы прибыли к атакованному дронами ВСУ многоэтажному ЖК в Казани

Оперативные службы прибыли к 37-этажному многоэтажному жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани, который подвергся атаке двух украинских беспилотников самолетного типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных властей.

На место ЧП выехал глава правительства Республики Татарстан Алексей Песошин.

В субботу около 08:00 украинский беспилотник прилетел в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки в здании начался пожар. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Затем в жилую высотку врезался второй дрон ВСУ. В результате атаки повреждены квартиры на 15 этажах.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что в Татарстане сбили украинский дрон. Это произошло в 07:50.