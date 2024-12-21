сегодня в 10:07

SHOT: три человека пострадали при атаке беспилотников на Казань

По предварительной информации, три человека пострадали в результате утренней атаки дронов на Казань, сообщает SHOT .

В основном у пострадавших диагностированы порезы от выбитых стекол.

В субботу утром дроны ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. На месте ЧП работают оперативные службы.

Как рассказали очевидцы, после нападения украинских беспилотников в городе повреждены 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.

Также после нападения в ЖК «Лазурные небеса» пропала девочка. Она была в одной из квартир, куда попал дрон.