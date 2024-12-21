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Девочка пропала в ЖК «Лазурные небеса» в Казани после взрыва дронов ВСУ

Девочка пропала в 37-этажном многоэтажном жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани после атаки двух украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Mash .

По предварительной информации, ребенок находился в одной из квартир, в которую угодил дрон ВСУ.

В настоящее время жильцов многоэтажки на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы эвакуировали. Информации о пострадавших нет.

В субботу утром два украинских беспилотника прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. На месте ЧП работают оперативные службы.

По словам очевидцев, после нападения беспилотников ВСУ повреждены 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.