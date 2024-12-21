сегодня в 09:57

Жильцов атакованной ВСУ многоэтажки в Казани эвакуировали в ближайшую школу

Жителей 37-этажного многоквартирного комплекса «Лазурные небеса» в Казани, который подвергся атаке беспилотников ВСУ, эвакуировали в расположенную неподалеку школу, сообщает Mash .

В настоящее время пожар в атакованной противником казанской многоэтажке продолжается.

В субботу утром два украинских дрона самолетного типа врезались в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. Предварительно, после взрыва в здании пропала девочка. На месте ЧП работают оперативные службы.

Всего, по информации очевидцев, после нападения беспилотников повреждения получили ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.