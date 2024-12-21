Власти Татарстана: нет погибших и пострадавших при атаке дронов на Казань

В результате атаки украинских беспилотников на Казань погибших и пострадавших нет. Также смены на промпредприятиях эвакуированы, в настоящий момент люди находятся в укрытиях, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказали в пресс-службе раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Утром в субботу БПЛА ВСУ прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате ЧП в доме начался пожар, повреждены квартиры на 15 этаже. Также дроны самолетного типа «Лютый» попали еще в два дома: 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Жителей 37-этажного ЖК «Лазурные небеса»эвакуировали в расположенную неподалеку школу.