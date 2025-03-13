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МЧС запретило сбивать БПЛА из подручных средств после случая с мужчиной и ружьем

Министерство чрезвычайных ситуаций запретило россиянам уничтожать беспилотники ВСУ подручными средствами. Такую рекомендацию опубликовали после того, как бывший полицейский из Подмосковья уничтожил БПЛА выстрелом из охотничьего ружья, сообщает Mash .

В МЧС также напомнили, что упавший на землю дрон противника запрещено трогать. Еще его нельзя ликвидировать своими силами. В случае опасной находки надо сразу звонить 112.

Находясь рядом с рухнувшим беспилотником, лучше не использовать смартфон, гаджеты с GPS и другие виды электронных устройств. От БПЛА следует держаться на расстоянии не менее 100 м.

11 марта 54-летний мужчина в Кашире сбил беспилотник противника из ружья во время утренней атаки. Дрон приземлился в поле.

В тот день над Московской областью сбили 91 БПЛА. Суммарно ВСУ пытались атаковать территорию РФ 337 беспилотниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.