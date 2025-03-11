Мужчина сбил беспилотник из ружья в Подмосковье

В городском округе Кашира мужчина сбил БПЛА из ружья, это произошло во время утренней атаки, сообщает Baza .

54-летний житель сбил аппарат из охотничьего ружья. Дрон рухнул в поле.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что над территорией Подмосковья уничтожили 91 беспилотник противника за ночь.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 округах области. В Ленинском округе пострадали шесть человек, среди которых и 4-летний малыш. В Домодедове погиб мужчина, а также госпитализированы пострадавшие.

«В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс», — добавил Воробьев.