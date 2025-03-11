Воробьев: четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА

Все пострадавшие в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье получат максимальное внимание. В больнице Видного остаются 4 пострадавших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время в больнице Видного остаются четверо пострадавших. Среди пострадавших 32-летняя женщина, получившая ранения головы, рук и ног, а также ее 64-летняя мать и 3-летняя дочь с порезами от осколков стекла.

По словам главы региона, также врачи осмотрели годовалого сына женщины, однако у него не было травм, так как бабушка прикрыла внука от осколков.

Кроме того, в медицинское учреждение был доставлен семнадцатилетний юноша, получивший незначительные порезы. В настоящее время врачи отпустили его домой.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате атаки противника в Подмосковье погибли 2 человека, еще около 20 признаны пострадавшими.