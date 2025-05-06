МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Татарстане

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС России, сообщает ТАСС .

В аэропортах Казань и Бегишево (Нижнекамск) введены ограничения на работу.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью над 11 регионами РФ было сбито 105 беспилотников ВСУ самолетного типа. Из них 19 БПЛА сбили над Московским регионом.

Один из 19 уничтоженных ПВО беспилотников упал в районе Каширского шоссе в Москве, повредив жилую застройку. Фрагменты разбили витрину цветочного магазина и повредили остекление в жилом доме.