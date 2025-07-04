Если Северная Корея отправит новых военных для помощи России, то их могут задействовать для охраны госграницы на вторых и третьих эшелонах, предположил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда» . Таким образом политик прокомментировал публикацию CNN о том, что КНДР может направить в российскую армию еще 25-30 тысяч бойцов. На слова Кимаковского обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

По мнению советника, северокорейские силы могли бы усилить защиту границ с Украиной, поскольку ситуации с точечными прорывами боевиков в Россию могут повторяться. Бойцы ВС России в это время будут продолжать создавать буферную зону безопасности и освобождать территории новых регионов.

«Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы», — сказал Кимаковский.

В таком случае российские пограничники останутся на первой линии обороны, а северокорейцы могут занять второй и третий эшелоны, продолжил политик.

«Тем более, они (военные КНДР — ред.) себя показали как настоящие друзья, как сильные воины, которые достаточно много сделали для того, чтобы освободить нашу Курскую область», — добавил советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушила.