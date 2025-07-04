Плевать на Россию и Украину: в чьих глазах Трамп хочет казаться миротворцем?

Президенту США Дональду Трампу важны только американские избиратели, а на Россию и Украину ему плевать — он просто хочет стать миротворцем, сообщил РИАМО политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп играет только в одну сторону — это американские избиратели, американские налогоплательщики. Всех других не существует. „America first“ — Америка прежде всего. Или „Америка номер один“ — можно переводить по-разному. Оно именно про это. И мы видим во внешней политике, что тема Украины и России волнует Трампа не с позиции того, что он за Россию или за Украину. Нет, ему на самом деле на обе стороны абсолютно и глубоко плевать», — сказал Дубравский.

Он добавил, что Трамп стремится реализовать свою интенцию — стать миротворцем, о чем неоднократно заявлял.

«Потому что ему это важно. Очевидно, что он мечтает о Нобелевской премии. Потому что, как в свое время Барак Обама сказал: „Я не знаю, за что мне ее дали“. А Трамп знает, за что он ее может получить. Это Индия и Пакистан, это — Израиль и Иран, и, возможно, Россия и Украина», — отметил политолог.

По мнению Дубравского, Трамп России не подыгрывает. Просто в данный момент есть пересечение по общим интересам.

«Что самое важное из того, что сделал Дональд Трамп — он показал, что он Россию уважает. И президента страны уважает. А предыдущий президент США Джозеф Байден никого не уважал и это не продемонстрировал», — констатировал эксперт.