ГК «Самолет» приступила к строительству поликлиники в ЖК «Прибрежный Парк»

Группа компаний «Самолет» приступила к строительству поликлиники на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи в ЖК «Прибрежный Парк» в подмосковном Домодедове. Открытие медучреждения запланировано на 2027 год.

ЖК «Прибрежный Парк» располагается в 10 км от МКАД возле Видновского парка и музея-заповедника «Горки Ленинские». В настоящее время строители завершили установку свайного основания поликлиники и готовятся к монолитным работам.

Общая площадь трехэтажного здания составит почти 4 тыс. кв. м. В здании будут организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений. За одну смену в поликлинике смогут принять 162 взрослых и 54 юных пациента. Прием будут вести врачи общей практики, а также специалисты узкого профиля: невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

На первом этаже каждого отделения будут стойка регистрации, гардероб и кабинет дежурного врача. У входа в детское отделение будет колясочная, а во взрослом отделении откроют аптеку. С противоположной стороны здания будет пост скорой помощи, где смогут работать две бригады. У этого поста будет свой отдельный вход.

На втором и третьем этажах поликлиники будут находиться блоки дневного стационара, рентгенодиагностики и педиатрическое отделение. Все помещения будут оснащены новой мебелью и современным медоборудованием.

Кроме того, будущая поликлиника учитывает беспрепятственный доступ для маломобильных граждан: входы на уровне земли, широкие дверные проемы и специальные санузлы. На территории — парковки для авто и велосипедов, уличное освещение, информационные стенды и указатели, озеленение.