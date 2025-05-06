Аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили работу

Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку в Казани и Нижнекамске

Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске.

Причины введения ограничений и сроки их действия пока не уточняются.

Ранее аналогичные меры принимались в других регионах России в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Во вторник ночью ВСУ совершили воздушные налеты на несколько российских регионов, включая Москву, где было сбито 19 беспилотников. Обломки дронов повредили несколько строений на Каширском шоссе.